Майлз Бриджес выложил фото разговора с Майклом Джорданом

Экс-форвард «Шарлотт Хорнетс» Майлз Бриджес выложил фото своего телефона, на котором видно, что тот общается по видеозвонку с владельцем команды из Северной Каролины Майклом Джорданом.
Джордан разговаривает с Бриджесом по видеозвонку
Фото: Социальные сети Майлза Бриджеса
Напомним, Бриджес пропустил нынешний сезон из-за инцидента, произошедшего летом 2022 года. Майлз был арестован за домашнее насилие над своей женой на глазах у своих детей.
В первое время баскетболист отказывался признавать вину. Ему было предъявлено обвинение по одному пункту, связанному с причинением вреда здоровью родителю ребёнка, и ещё по двум пунктам, касающимся жестокого обращения с детьми, которое при определённых условиях может привести к тяжким телесным повреждениям или смерти.
В итоге спортсмен получил три года условно.
Пост Бриджеса может означать, что он близок к возвращению в «Хорнетс».
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