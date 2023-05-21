Майлз Бриджес выложил фото разговора с Майклом Джорданом

Экс-форвард «Шарлотт Хорнетс» Майлз Бриджес выложил фото своего телефона, на котором видно, что тот общается по видеозвонку с владельцем команды из Северной Каролины Майклом Джорданом.

Джордан разговаривает с Бриджесом по видеозвонку Фото: Социальные сети Майлза Бриджеса

Напомним, Бриджес пропустил нынешний сезон из-за инцидента, произошедшего летом 2022 года. Майлз был арестован за домашнее насилие над своей женой на глазах у своих детей.

В первое время баскетболист отказывался признавать вину. Ему было предъявлено обвинение по одному пункту, связанному с причинением вреда здоровью родителю ребёнка, и ещё по двум пунктам, касающимся жестокого обращения с детьми, которое при определённых условиях может привести к тяжким телесным повреждениям или смерти.

В итоге спортсмен получил три года условно.

Пост Бриджеса может означать, что он близок к возвращению в «Хорнетс».