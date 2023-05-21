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Леброн Джеймс прокомментировал поражение «Лейкерс» в 3-м матче с «Денвером»

Леброн Джеймс прокомментировал поражение «Лейкерс» в 3-м матче с «Денвером»
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Звёздный лёгкий форвард, лидер «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс высказался о третьем подряд поражении в серии с «Денвер Наггетс» в финале Западной конференции плей-офф НБА.

«Нужно просто выиграть один матч – это наша первостепенная задача. Надо сосредоточиться на четвёртой игре серии, это всё, о чем сейчас можно думать. Очевидно, этот матч (игра №3. – Прим. «Чемпионата») уже завершён. У нас были некоторые возможности победить, но мы их не использовали, так что сейчас будем просто готовиться к следующему матчу.

Как прошёл матч «Лейкерс» — «Денвер»:
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Должно быть, «Лейкерс» ещё в игре. Я надеюсь на это. Я не могу говорить за парней, потому что я не знаю, что в их головах. Если говорить про меня – я всегда сконцентрирован, моё мышление сейчас заперто внутри, как будто нам предстоит сыграть только первый матч серии», – сказал Леброн на послематчевой пресс-конференции.

Напомним, сегодня, 21 мая, «Лос-Анджелес Лейкерс» уступил «Денвер Наггетс» со счётом 119:108, счёт в серии – 3-0. Леброн Джеймс набрал 23 очка, став четвёртым игроком встречи по результативности. В финал НБА пройдёт команда, одержавшая четыре победы в серии.

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