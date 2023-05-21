Леброн Джеймс прокомментировал поражение «Лейкерс» в 3-м матче с «Денвером»

Звёздный лёгкий форвард, лидер «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс высказался о третьем подряд поражении в серии с «Денвер Наггетс» в финале Западной конференции плей-офф НБА.
«Нужно просто выиграть один матч – это наша первостепенная задача. Надо сосредоточиться на четвёртой игре серии, это всё, о чем сейчас можно думать. Очевидно, этот матч (игра №3. – Прим. «Чемпионата») уже завершён. У нас были некоторые возможности победить, но мы их не использовали, так что сейчас будем просто готовиться к следующему матчу.
Должно быть, «Лейкерс» ещё в игре. Я надеюсь на это. Я не могу говорить за парней, потому что я не знаю, что в их головах. Если говорить про меня – я всегда сконцентрирован, моё мышление сейчас заперто внутри, как будто нам предстоит сыграть только первый матч серии», – сказал Леброн на послематчевой пресс-конференции.
Напомним, сегодня, 21 мая, «Лос-Анджелес Лейкерс» уступил «Денвер Наггетс» со счётом 119:108, счёт в серии – 3-0. Леброн Джеймс набрал 23 очка, став четвёртым игроком встречи по результативности. В финал НБА пройдёт команда, одержавшая четыре победы в серии.
- 21 мая 2023
-
09:47
-
09:29
-
08:55
-
07:25
-
06:41
-
06:02
-
05:31
-
00:09
- 20 мая 2023
-
23:56
-
23:42
-
23:37
-
23:13
-
22:41
-
22:31
-
21:02
-
20:46
-
20:17
-
19:59
-
19:40
-
19:23
-
19:00
-
18:36
-
18:07
-
17:01
-
17:01
-
16:30
-
16:02
-
15:41
-
15:20
-
14:16
-
13:59
-
13:05
-
12:46
-
12:24
-
12:08