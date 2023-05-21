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Тренер «Лейкерс» Дарвин Хэм не теряет надежды на проход в финал НБА

Тренер «Лейкерс» Дарвин Хэм не теряет надежды на проход в финал НБА
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Главный тренер баскетбольного клуба «Лос-Анджелес Лейкерс» Дарвин Хэм прокомментировал ситуацию в серии с «Денвер Наггетс». Напомним, после трёх матчей «Лейкерс» уступают со счётом 0-3.
«Думаю, мы проигрываем со счётом 0-3, не 0-4. Пока мы не проиграли четыре матча, всегда есть надежда. Мы всё ещё живы. Нам нужно сосредоточиться на победе в одном матче», – сказал Хэм на послематчевой пресс-конференции.

Напомним, сегодня, 21 мая, «Лос-Анджелес Лейкерс» на домашней арене уступил «Денвер Наггетс» со счётом 108:119, счёт в серии – 0-3. В финал НБА выйдет команда, одержавшая четыре победы. Следующий матч серии между «Лейкерс» и «Наггетс» пройдёт во вторник, 23 мая, и начнётся в 3:30 по московскому времени.

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