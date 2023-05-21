Леброн Джеймс прокомментировал игру Джамала Маррея в третьем матче серии с «Лейкерс»

Звёздный лёгкий форвард, лидер «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс высказался о выступлении 26-летнего разыгрывающего «Денвер Наггетс» Джамала Маррея.
«Джамал был фантастически хорош в первой половине сегодняшнего матча. Он подтолкнул «Наггетс» на хорошее начало. Их ключевые игроки очень своевременно проявили себя и забросили важные мячи», – сказал Леброн Джеймс на послематчевой пресс-конференции.
Напомним, сегодня, 21 мая, «Денвер Наггетс» переиграл «Лос-Анджелес Лейкерс» на выезде со счётом 119:108, увеличив отрыв в серии до 3-0. Маррей набрал 37 очков, сделал шесть передач и семь подборов. На счету Леброна Джеймса 23 очка.
Следующий матч серии между «Лейкерс» и «Наггетс» пройдёт во вторник, 23 мая, и начнётся в 3:30 по московскому времени. В финал НБА пройдёт команда, одержавшая четыре победы.
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