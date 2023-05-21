«Худшая работа на планете». Йокич — о перспективах работы тренером
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Звёздный сербский центровой баскетбольного клуба «Денвер Наггетс» Никола Йокич рассказал, что он думает о работе баскетбольным тренером.
«Я не хочу быть тренером. Думаю, это однозначно худшая работа на планете», – сказал Йокич на пресс-конференции, посвящённой матчу с «Лос-Анджелес Лейкерс» в финале Западной конференции НБА.
Напомним, сегодня, 21 мая, «Денвер Наггетс» переиграл «Лос-Анжделес Лейкерс» со счётом 119:108, счёт в серии – 3-0. Йокич набрал 24 очка, сделал шесть подборов и отдал восемь передач, став третьим по результативности игроком встречи.
Следующий матч серии между «Лейкерс» и «Наггетс» пройдёт во вторник, 23 мая, и начнётся в 3:30 по московскому времени. В финал НБА пройдёт команда, одержавшая четыре победы.
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