«Худшая работа на планете». Йокич — о перспективах работы тренером

Звёздный сербский центровой баскетбольного клуба «Денвер Наггетс» Никола Йокич рассказал, что он думает о работе баскетбольным тренером.

«Я не хочу быть тренером. Думаю, это однозначно худшая работа на планете», – сказал Йокич на пресс-конференции, посвящённой матчу с «Лос-Анджелес Лейкерс» в финале Западной конференции НБА.

Напомним, сегодня, 21 мая, «Денвер Наггетс» переиграл «Лос-Анжделес Лейкерс» со счётом 119:108, счёт в серии – 3-0. Йокич набрал 24 очка, сделал шесть подборов и отдал восемь передач, став третьим по результативности игроком встречи.

Следующий матч серии между «Лейкерс» и «Наггетс» пройдёт во вторник, 23 мая, и начнётся в 3:30 по московскому времени. В финал НБА пройдёт команда, одержавшая четыре победы.