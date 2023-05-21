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Дэвис прокомментировал третье подряд поражение «Лейкерс» в серии с «Денвером»

Дэвис прокомментировал третье подряд поражение «Лейкерс» в серии с «Денвером»
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Звёздный форвард «Лос-Анджелес Лейкерс» Энтони Дэвис прокомментировал поражение своей команды в третьем матче серии плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) с «Денвер Наггетс».

«Лейкерс» проиграли со счётом 108:119 и уступают в серии — 0-3. Четвёртый матч пройдёт на площадке «озёрников» в ночь на 23 мая.

«Очевидно, что это крутое падение… Но мы будем продолжать двигаться от игры к игре и постараемся стать лучше и одержать победу в понедельник», — сказал Дэвис после матча.

Энтони Дэвис в текущем розыгрыше плей-офф принял участие в 15 матчах, в которых набирал в среднем за игру 22,7 очка, совершал 14 подборов и отдавал 2,7 результативной передачи.

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