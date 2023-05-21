Ривз: либо выйдем на игру с «Денвером» и после разойдёмся по домам, либо будем бороться
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Защитник «Лос-Анджелес Лейкерс» Остин Ривз прокомментировал серию плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) с «Денвер Наггетс», в которой «озёрники» после трёх матчей проигрывают со счётом 0-3.
В третьей игре «Лейкерс» проиграли со счётом 108:119. Четвёртый матч пройдёт на площадке «озёрников» в ночь на 23 мая.
Как прошёл матч «Лейкерс» — «Денвер»:
Ривз считает, что команда должна продолжать бороться за выход в финал турнира.
«Мы должны быть более собранными, готовыми защищаться против Джамала Маррея. Мы были припёрты к стенке в последние два месяца. Боролись, чтобы оказаться здесь. В понедельник мы можем либо выйти и потом разойтись по домам, либо побороться ещё раз», — сказал Ривз на пресс-конференции после третьего матча.
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