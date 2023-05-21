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Леброн Джеймс в серии с «Денвером» реализовал всего три трёхочковых броска

Леброн Джеймс в серии с «Денвером» реализовал всего три трёхочковых броска
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Звёздный лёгкий форвард, лидер «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс в финале плей-офф НБА в Западной конференции с «Денвер Наггетс» продолжает показывать плохой процент реализации трёхочковых бросков.

В серии с «Денвером» Джеймс суммарно попал три броска из-за дуги, совершив при этом 19 попыток. Это 15,8% реализации. Примечательно, что все попадания форварда пришлись на сегодняшнюю, третью, игру с «Наггетс».

Как прошёл матч «Лейкерс» — «Денвер»:
Маррей стал Далеком и уничтожил «Лейкерс». «Денвер» как никогда близок к финалу НБА
Видео
Маррей стал Далеком и уничтожил «Лейкерс». «Денвер» как никогда близок к финалу НБА

В нынешнем розыгрыше плей-офф 38-летний баскетболист принял участие в 15 встречах, набирая в среднем 23,5 очка, делая 9,9 подбора и 6,3 передачи при общем проценте реализации бросков с игры 48,9, трёхочковых — 24,2.

Ранее Леброн высказался о выступлении 26-летнего разыгрывающего оппонентов Джамала Маррея.

Слова Леброна о Джамале Маррее:
Леброн Джеймс прокомментировал игру Джамала Маррея в третьем матче серии с «Лейкерс»
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