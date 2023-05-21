Лука Дончич планирует посетить финал Евролиги

Звёздный разыгрывающий «Даллас Маверикс» и сборной Словении Лука Дончич планирует посетить финальный матч Евролиги между греческим «Олимпиакосом» и мадридским «Реалом», сообщает BasketNews со ссылкой на собственные источники.

Финальный матч Евролиги пройдёт сегодня, 21 мая, в Каунасе (Литва).

Напомним, до перехода в «Даллас» Дончич с 2015 по 2018 год выступал за «Реал», с которым трижды выиграл чемпионат Испании, два раза — Кубок Испании, и по одному разу — Межконтинентальный кубок ФИБА и Евролигу.

Кроме того, Дончич признавался MVP Евролиги и MVP «Финала четырёх» Евролиги сезона-2017/2018.

В «Финале четырёх» Евролиги «Олимпиакос» выиграл у «Монако» со счётом 76:62. «Реал», в свою очередь, переиграл «Барселону» — 78:66.