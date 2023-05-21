«Олимпиакос» — «Реал»: во сколько начнётся финал Евролиги, где смотреть прямую трансляцию

Сегодня, 21 мая, в Каунасе (Литва) пройдёт финальный матч Евролиги сезона-2022/2023, в котором встретятся греческий «Олимпиакос» и прошлогодний финалист турнира — мадридский «Реал».
Решающая игра начнётся в 20:00 мск, трансляция доступна в онлайн-кинотеатре Оkko по подписке.
Напомним, ранее в «Финале четырёх» Евролиги «Олимпиакос» выиграл у «Монако» со счётом 76:62. «Реал», в свою очередь, переиграл «Барселону» — 78:66.
Стоит отметить, что в рамках регулярного чемпионата Евролиги оба матча выиграл «Олимпиакос». В Мадриде греческий клуб выиграл со счётом 89:87, в Пирее — 73:60.
В прошлом сезоне обе команды также дошли до «Финала четырёх». «Реал» в финале проиграл «Анадолу Эфес» со счётом 58:57, «Олимпиакос» в игре за третье место уступил «Барселоне» — 74:84.
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