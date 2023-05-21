«Зенит» не намерен отпускать Хавьера Паскуаля в «Барселону» и готов повысить ему зарплату
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Санкт-петербургский «Зенит» готов повысить зарплату действующему главному тренеру команды Хавьеру Паскуалю. Об этом сообщает Marca.
Действующее соглашение Паскуаля истекает через год. Ранее сообщалось о том, что Паскуаль является кандидатом на пост тренера каталонцев и находится в поле зрения «Барселоны».
В нынешнем сезоне «Зенит» дошёл до полуфинальной серии Единой лиге ВТБ, где в семи матчах уступил казанскому УНИКСу. В матче за третье место команда уступила столичному ЦСКА (1-4).
Напомним, «Барселона» уступила «Реалу» в полуфинале Евролиги со счётом 78:66. Каталонцы сыграют в матче за третье место с «Монако». Встреча проходит сейчас.
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