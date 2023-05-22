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Йокич стал лидером в нынешнем плей-офф по очкам в трёхсекундной среди действующих игроков

Йокич стал лидером в нынешнем плей-офф по очкам в трёхсекундной среди действующих игроков
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Звёздный центровой, лидер «Денвер Наггетс» Никола Йокич после третьего матча финала Западной конференции с «Лос-Анджелес Лейкерс» (119:108, 3-0) вышел на первое место среди действующих игроков в плей-офф — 2023 по среднему количеству очков за встречу в трёхсекундной зоне.

Как сообщает портал NBA University, у Йокича 18 очков в среднем за игру в такой зоне. На втором месте и третьем местах расположились лёгкий форвард «Майами Хит» Джимми Батлер и центровой «Лейкерс» Энтони Дэвис — 15 и 13,5 очка соответственно.

Как прошёл матч «Лейкерс» — «Денвер»:
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Замыкают пятёрку центровой «Майами» Бэм Адебайо (13,4) и лёгкий форвард «озёрников» Леброн Джеймс (12,5).

В нынешнем розыгрыше плей-офф 28-летний Йокич принял участие в 14 играх, набирая в среднем 29,9 очка, делая 13,2 подбора и 10,1 передачи при общем проценте реализации бросков с игры 54,4, трёхочковых — 47,1.

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