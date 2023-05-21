«Монако» обыграл «Барселону» в матче за третье место Евролиги
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Завершился матч за третье место Евролиги, в котором «Монако» оказался сильнее «Барселоны» со счётом 78:66.
Самым результативным игроком встречи стал Никола Миротич, который записал в свой актив 15 очков. В составе монегасков наилучшую результативность продемонстрировал Маттье Стразель — 14 очков.
Напомним, «Монако» уступил в полуфинале греческому «Олимпиакосу» (62:76). В другом полуфинале «Реал Мадрид» обыграл «Барселону» — 78:66. Финал турнира состоится сегодня. Начало — в 20:00 по московскому времени. Все игры проходят в Каунасе (Литва).
Евролига. За 3-е место
21 мая 2023, воскресенье. 17:00 МСК
Монако
Монако, Монако
Окончен
78 : 66
Барселона
Барселона, Испания
Монако: Блоссомгейм, Браун, Джеймс, Диалло, Лойд, Макунду, Монеке, Мотеюнас, Окобо, Стразель, Уаттара, Холл
Барселона: Абринес, Веселы, Йокубайтис, Калинич, Курич, Лапровиттола, Мартинес, Миротич, Ннаджи, Саторански, Тоби, Шанлы
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