«Монако» обыграл «Барселону» в матче за третье место Евролиги

Завершился матч за третье место Евролиги, в котором «Монако» оказался сильнее «Барселоны» со счётом 78:66.

Самым результативным игроком встречи стал Никола Миротич, который записал в свой актив 15 очков. В составе монегасков наилучшую результативность продемонстрировал Маттье Стразель — 14 очков.

Напомним, «Монако» уступил в полуфинале греческому «Олимпиакосу» (62:76). В другом полуфинале «Реал Мадрид» обыграл «Барселону» — 78:66. Финал турнира состоится сегодня. Начало — в 20:00 по московскому времени. Все игры проходят в Каунасе (Литва).