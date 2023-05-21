«Его должны лишить карьеры в НБА». Танцовщица стрип-клуба раскритиковала Джа Моранта
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Танцовщица стрип-клуба в Денвере, где Джа Морант показал оружие, раскритиковала разыгрывающего «Мемфис Гриззлиз».
«Я не ожидаю извинений в ближайшее время. Он мальчик. Он явно выпрашивает внимание и пытается быть балериной. Ему следует запретить посещать все клубы и лишить его карьеры в НБА, если учесть нынешнюю ситуацию с насилием с применением оружия в нашей стране», — приводит слова танцовщицы New York Post.
Напомним, в середине марта комиссией Национальной баскетбольной ассоциации было принято решение об отстранении Моранта на восемь матчей без сохранения зарплаты за поведение, наносящее ущерб лиге. Недавно Морант был снова замечен с пистолетом в руках на прямой трансляции его друга в социальной сети.
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