«Его должны лишить карьеры в НБА». Танцовщица стрип-клуба раскритиковала Джа Моранта

Танцовщица стрип-клуба в Денвере, где Джа Морант показал оружие, раскритиковала разыгрывающего «Мемфис Гриззлиз».

«Я не ожидаю извинений в ближайшее время. Он мальчик. Он явно выпрашивает внимание и пытается быть балериной. Ему следует запретить посещать все клубы и лишить его карьеры в НБА, если учесть нынешнюю ситуацию с насилием с применением оружия в нашей стране», — приводит слова танцовщицы New York Post.

Напомним, в середине марта комиссией Национальной баскетбольной ассоциации было принято решение об отстранении Моранта на восемь матчей без сохранения зарплаты за поведение, наносящее ущерб лиге. Недавно Морант был снова замечен с пистолетом в руках на прямой трансляции его друга в социальной сети.