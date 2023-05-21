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«Просто дайте мне мяч». Батлер рассказал о тактике команды на последнюю четверть в матчах

Звёздный форвард «Майами Хит» Джимми Батлер рассказал о тактике своей команды на заключительные четверти матчей.

«Если быть до конца честным, думаю, что наш план игры в четвёртой четверти довольно прост: дайте мне мяч и перемещайтесь», — приводит слова Батлера NBA Retweet.

Напомним, вчера, 20 мая, в Бостоне (США) на стадионе «Ти-Ди Гарден» состоялся второй матч в рамках финала Восточной конференции, в котором «Бостон Селтикс» принимал «Майами Хит». Встреча закончилась победой гостей со счётом 111:105.

Самым результативным игроком встречи стал форвард хозяев Джейсон Тейтум. На его счету 34 очка, 13 подборов и восемь результативных передач. Батлер закончил матч с 27 очками, восемью подборами, шестью результативными передачами и тремя перехватами.