«Просто дайте мне мяч». Батлер рассказал о тактике команды на последнюю четверть в матчах

Звёздный форвард «Майами Хит» Джимми Батлер рассказал о тактике своей команды на заключительные четверти матчей.
«Если быть до конца честным, думаю, что наш план игры в четвёртой четверти довольно прост: дайте мне мяч и перемещайтесь», — приводит слова Батлера NBA Retweet.
Напомним, вчера, 20 мая, в Бостоне (США) на стадионе «Ти-Ди Гарден» состоялся второй матч в рамках финала Восточной конференции, в котором «Бостон Селтикс» принимал «Майами Хит». Встреча закончилась победой гостей со счётом 111:105.
Самым результативным игроком встречи стал форвард хозяев Джейсон Тейтум. На его счету 34 очка, 13 подборов и восемь результативных передач. Батлер закончил матч с 27 очками, восемью подборами, шестью результативными передачами и тремя перехватами.
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