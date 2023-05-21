Грин считает, что их инцидент с Пулом повлиял на результат «Голден Стэйт» в плей-офф

Форвард «Голден Стэйт Уорриорз» Дрэймонд Грин высказал мнение о том, что если бы инцидент с Джорданом Пулом не произошёл, то команда смогла бы выйти в финал Западной конференции.
Напомним, во время тренировки перед началом сезона Грин вступил в словесную перепалку с Пулом, после чего его ударил. Сообщалось, что из-за конфликта пришлось разнимать игроков и останавливать тренировку. Грин извинился перед командой за инцидент, отметив, что не смог справиться с эмоциями.
«Голден Стэйт» завершил своё выступление в плей-офф НБА на стадии полуфинала Западной конференции.
В нынешнем розыгрыше плей-офф Грин принял участие в 12 матчах, в среднем набирая 9,4 очка, делая 6,9 подбора и 6,8 передачи при общем проценте реализации бросков с игры 46,2, трёхочковых — 25.
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