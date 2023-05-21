Тренер «Финикс Меркури»: мы не собрали полную арену на Грайнер? Как такое возможно?

Главный тренер «Финикс Меркури» Ванесса Найгаард высказалась по поводу атмосферы во время первой игры американской баскетболистки Бриттни Грайнер после возвращения из России.

«Атмосфера была хорошей. Но, честное слово, ну что вы, Лос-Анджелес. Мы не собрали полную арену на Грайнер? Как такое возможно? Если честно, я ожидала большего. Да, было здорово, было шумно. Но почему это был не солд-аут? Как это так?» — приводит слова Найгаард Fox News.

В стартовой игре нового сезона женской НБА «Меркури» проиграл на выезде «Лос-Анджелес Спаркс» (71:94). В этой встрече на счету Грайнер 18 очков.

Напомним, Бриттни Грайнер вернулась в США из России в декабре прошлого года в результате обмена заключёнными. В Российской Федерации она отбывала наказание за транспортировку запрещённых веществ. Баскетболистку обменяли на российского предпринимателя Виктора Бута. В России Грайнер приговорили к девяти годам заключения. Она признала вину.