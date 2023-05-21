Бриттни Грайнер: я чувствовала любовь болельщиков, когда была в России

Американская баскетболистка Бриттни Грайнер, выступающая за «Финикс Меркури», высказалась о своём первом матче после возвращения из России.
«Было приятно вернуться на площадку, почувствовать вкус настоящей игры. Любовь болельщиков, которые пришли на площадку, была потрясающей. Я определенно чувствовала это, и я чувствовала это, когда была в России. Было здорово вернуться, но с точки зрения моей продуктивности, я выступила не очень хорошо, ведь не смогла помочь команде», — приводит слова Грайнер Fox News.
Напомним, Бриттни Грайнер вернулась в США из России в декабре прошлого года в результате обмена заключёнными. В Российской Федерации она отбывала наказание за транспортировку запрещённых веществ. Баскетболистку обменяли на российского предпринимателя Виктора Бута. В России Грайнер приговорили к девяти годам заключения. Она признала вину.
- 21 мая 2023
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