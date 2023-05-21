«Реал» вырвал победу у «Олимпиакоса» в финальном матче Евролиги

В Каунасе на стадионе «Жальгирис-Арена» завершился финальный матч «Финала четырёх» Евролиги, в котором греческий «Олимпиакос» встречался с мадридским «Реалом». Встреча завершилась победой команды из Испании со счётом 79:78.

Стоит отметить, что испанская команда проигрывала на протяжении всей заключительной четверти, однако сумел переломить ход встречи в конце и одержать победу.

Для «Реала» эта победа стала 11-й в Евролиге.

Самым результативным игроком встречи стал Александр Везенков, который записал на свой счёт 28 очков. У «Реала» наилучшую результативность продемонстрировал Серхио Родригес — 15 очков.

Напомним, в полуфинале «Олимпиакос» оказался сильнее «Монако» со счётом 76:62. «Реал Мадрид» обыграл «Барселону» — 78:66.

В матче за третье место сегодня «Монако» одолел «Барселону» — 78:66.