Егор Дёмин — чемпион юношеской Евролиги с «Реалом»

Российский баскетболист Егор Дёмин в составе «Реала» Мадрид стал победителем турнира Adidas Next Generation Tournament, который традиционно проводится в рамках «Финала четырёх» Евролиги и носит статус Евролиги U18.

Мадридцы изначально считались фаворитами и поочерёдно обыграли на групповом этапе «Црвену Звезду», «Панатинаикос» и «Барселону», а в финале не без труда, но разобрались с командой ANGT (71:60) — это сборная Европы, составленная из тех игроков, клубы которых не смогли добраться до финального этапа в Каунасе.

Последний раз российские баскетболисты побеждали в юношеской Евролиге в сезоне-2005/2006 — тогда молодёжка ЦСКА со Шведом, старшим Шашковым и Головиным в составе обыграла в финале «Жальгирис». В день, когда ANGT выигрывал последний россиянин, Егору Дёмину был 1 месяц и 27 дней.

Сегодня в финале Егор отдыхал 47 секунд. Его статистика: 10 очков, девять подборов, пять передач, показатель полезности — 17 баллов (третий в команде).