Видеообзор финала Евролиги между «Реалом» и «Олимпиакосом»

В Каунасе на стадионе «Жальгирис-Арена» завершился финальный матч «Финала четырёх» Евролиги, в котором греческий «Олимпиакос» встречался с мадридским «Реалом». Игра завершилась победой команды из Испании со счётом 79:78.
«Реал» вырвал победу у «Олимпиакоса» в финальном матче Евролиги:
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Стоит отметить, что испанская команда проигрывала на протяжении всей заключительной четверти, однако сумела переломить ход встречи в конце и одержать победу.
Для «Реала» эта победа стала 11-й в Евролиге.
Самым результативным игроком встречи стал Александар Везенков, который записал на свой счёт 28 очков. У «Реала» наилучшую результативность продемонстрировал Серхио Родригес — 15 очков.
Напомним, в полуфинале «Олимпиакос» оказался сильнее «Монако» со счётом 76:62. «Реал» Мадрид обыграл «Барселону» — 78:66.
В матче за третье место сегодня «Монако» одолел «Барселону» — 78:66.
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