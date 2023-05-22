Бэм Адебайо рассказал о своей дружбе с Джейсоном Тейтумом

Центровой, один из лидеров «Майами Хит» Бэм Адебайо перед третьим матчем финала плей-офф НБА в Восточной конференции с «Бостон Селтикс» (2-0) рассказал о своих дружеских взаимоотношениях со звёздным форвардом «Бостона» Джейсоном Тейтумом.

«Разговариваю ли я с ним во время серии? Чёрт возьми, нет! Я даже не разговариваю с ним на площадке. Всё-таки он в зелёной форме, а я — в красной», — приводит слова Адебайо ESPN US.

В нынешнем розыгрыше плей-офф 25-летний баскетболист принял участие в 13 играх, набирая в среднем 18,5 очка, 9,7 подбора и четыре передачи при общем проценте реализации бросков с игры 50,3, штрафные — 80,4. На счету Тейтума — 28,7 очка, 10,5 подбора и 5,1 передачи в течение 15 матчей.