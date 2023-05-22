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Вице-президент США Камала Харрис встретилась с Бриттни Грайнер во время матча женского НБА

Вице-президент США Камала Харрис встретилась с Бриттни Грайнер во время матча женского НБА
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Вице-президент США Камала Харрис посетила матч женской НБА «Лос-Анджелес Спаркс» – «Финикс Меркури» и встретилась с американской баскетболисткой Бриттни Грайнер.

Бриттни Грайнер и Камала Харрис

Бриттни Грайнер и Камала Харрис

Фото: Ronald Martinez/Getty Images

Напомним, Бриттни Грайнер вернулась в США из России в декабре 2022 года в результате обмена заключёнными.

В Российской Федерации она отбывала наказание за транспортировку запрещённых веществ. Баскетболистку обменяли на российского предпринимателя Виктора Бута. В России суд приговорил Грайнер к девяти годам заключения. Она признала вину.

Ранее Харрис освистали на баскетбольном матче Говардского университета с действующим чемпионом студенческого баскетбола NCAA Канзасским университетом в рамках очередного «Мартовского безумия», который завершился со счётом 68:96.

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