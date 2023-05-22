Вице-президент США Камала Харрис встретилась с Бриттни Грайнер во время матча женского НБА

Вице-президент США Камала Харрис посетила матч женской НБА «Лос-Анджелес Спаркс» – «Финикс Меркури» и встретилась с американской баскетболисткой Бриттни Грайнер.
Бриттни Грайнер и Камала Харрис
Фото: Ronald Martinez/Getty Images
Напомним, Бриттни Грайнер вернулась в США из России в декабре 2022 года в результате обмена заключёнными.
В Российской Федерации она отбывала наказание за транспортировку запрещённых веществ. Баскетболистку обменяли на российского предпринимателя Виктора Бута. В России суд приговорил Грайнер к девяти годам заключения. Она признала вину.
Ранее Харрис освистали на баскетбольном матче Говардского университета с действующим чемпионом студенческого баскетбола NCAA Канзасским университетом в рамках очередного «Мартовского безумия», который завершился со счётом 68:96.
- 22 мая 2023
-
04:11
-
03:16
-
03:07
-
02:04
-
01:17
-
00:39
- 21 мая 2023
-
23:40
-
23:19
-
22:52
-
22:48
-
22:36
-
22:31
-
22:26
-
22:14
-
21:55
-
21:19
-
21:04
-
20:49
-
20:38
-
19:51
-
19:21
-
19:12
-
18:55
-
18:44
-
18:36
-
18:01
-
17:31
-
16:51
-
15:55
-
15:53
-
14:54
-
14:35
-
13:52
-
13:50
-
13:35