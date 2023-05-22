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Инсайдер: Джеймс Харден может заключить контракт на сумму, превышающую $ 200 млн

Разыгрывающий, один из лидеров «Филадельфии Сиксерс» Джеймс Харден может заключить следующий контракт на сумму, превышающую $ 200 млн. Об этом сообщает инсайдер ESPN Брайан Уиндхорст.

Отмечается, что руководство «Филадельфии» может предложить 33-летнему баскетболу максимально $ 210,1 млн на четыре года. Тем временем другие команды в состоянии предложить защитнику до $ 201,7 млн.

Ранее сообщалось, что Харден откажется от опции продления контракта в размере $ 35 640 000 на следующий сезон и выйдет на рынок в качестве неограниченно свободного агента.

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В нынешнем розыгрыше плей-офф Джеймс принял участие в 11 матчах, набирая в среднем 20,3 очка, 8,3 передачи и 6,2 подбора при общем проценте реализации бросков с игры 39,3, трёхочковых — 37,8.

«Филадельфии» уступила в полуфинале плей-офф НБА в Восточной конференции «Бостон Селтикс» в семи встречах — 3-4.