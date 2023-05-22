Тейтум случайно ударил Адебайо ногой по голове во время 3-го матча «Майами» — «Бостон»

В Майами (США) на стадионе «Касейя Центр» проходит третий матч финала плей-офф НБА в Восточной конференции, в котором «Майами Хит» принимает «Бостон Селтикс». На момент публикации новости счёт в матче 45:32 в пользу хозяев паркета.
Звёздный лёгкий форвард «Бостона» Джейсон Тейтум во время одного из эпизодов случайно ударил ногой по голове центрового «Майами» Бэма Адебайо.
Видео доступно в телеграм-канале «Чемп.Баскет». Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.
В нынешнем розыгрыше плей-офф Тейтум принял участие в 15 играх, набирая в среднем 28,7 очка, 10,5 подбора и 5,1 передачи при общем проценте реализации бросков с игры 46, трёхочковых — 35,4.
Ранее Адебайо перед сегодняшней встречей рассказал о своих дружеских взаимоотношениях с форвардом гостей.
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