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Тейтум случайно ударил Адебайо ногой по голове во время 3-го матча «Майами» — «Бостон»

Тейтум случайно ударил Адебайо ногой по голове во время 3-го матча «Майами» — «Бостон»
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В Майами (США) на стадионе «Касейя Центр» проходит третий матч финала плей-офф НБА в Восточной конференции, в котором «Майами Хит» принимает «Бостон Селтикс». На момент публикации новости счёт в матче 45:32 в пользу хозяев паркета.

НБА - плей-офф. Финал - Восток. 3-й матч
22 мая 2023, понедельник. 03:30 МСК
Майами Хит
Майами
2-я четверть
51 : 33
Бостон Селтикс
Бостон
Майами Хит: Винсент - 10, Мартин - 10, Робинсон - 8, Адебайо - 7, Лав - 5, Страс - 5, Лоури - 4, Батлер - 2, Зеллер, Йович, Оладипо, Хайсмит, Хаслем, Хироу, Юртсевен
Бостон Селтикс: Тейтум - 9, Браун - 8, Хорфорд - 8, Уильямс - 4, Уайт - 3, Смарт - 1, Брогдон, Галлинари, Гриффин, Дэвисон, Кабенгеле, Корнет, Мускала, Притчард, Уильямс, Хозер, Шампани

Звёздный лёгкий форвард «Бостона» Джейсон Тейтум во время одного из эпизодов случайно ударил ногой по голове центрового «Майами» Бэма Адебайо.

Видео доступно в телеграм-канале «Чемп.Баскет». Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.

В нынешнем розыгрыше плей-офф Тейтум принял участие в 15 играх, набирая в среднем 28,7 очка, 10,5 подбора и 5,1 передачи при общем проценте реализации бросков с игры 46, трёхочковых — 35,4.

Ранее Адебайо перед сегодняшней встречей рассказал о своих дружеских взаимоотношениях с форвардом гостей.

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