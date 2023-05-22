Бэм Адебайо расправился в проходе с Джейленом Брауном и эффектно поставил сверху

В Майами (США) на стадионе «Касейя Центр» проходит третий матч финала плей-офф НБА в Восточной конференции, в котором «Майами Хит» принимает «Бостон Селтикс». На момент публикации новости счёт в матче 89:58 в пользу хозяев паркета.

Центровой, один из лидеров «Майами» Бэм Адебайо в середине второй четверти шикарно разобрался с защитником «Бостона» Джейленом Брауном и поставил сверху после прохода в трёхсекундную зону соперника.

Видео можно посмотреть на канале Chaz NBA в YouTube. Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.

В нынешнем розыгрыше плей-офф Адебайо принял участие в 13 играх, набирая в среднем 18,5 очка, 9,7 подбора и четыре передачи при общем проценте реализации бросков с игры 50,3, штрафные — 80,4.