Джимми Батлер указал на Гранта Уильямса после набранных двух очков с фолом

В Майами (США) на стадионе «Касейя Центр» проходит третий матч финала плей-офф НБА в Восточной конференции, в котором «Майами Хит» принимает «Бостон Селтикс». На момент публикации новости счёт в матче 93:63 в пользу хозяев паркета.
Звёздный лёгкий форвард «Майами» Джимми Батлер в концовке первой половины встречи показал пальцем на форварда «Бостона» Гранта Уильямса после двухочкового попадания с нарушением правил. Таким образом игрок «Хит» напомнил Уильямсу про трэш-ток во время второй игры серии между командами.
Видео можно посмотреть на канале Chaz NBA в YouTube. Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.
В нынешнем розыгрыше плей-офф Батлер принял участие в 12 встречах, набирая в среднем 31,1 очка, 6,6 подбора и 5,6 передачи при общем проценте реализации бросков с игры 51,8, трёхочковых — 36,6.
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