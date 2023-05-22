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Джимми Батлер указал на Гранта Уильямса после набранных двух очков с фолом

Джимми Батлер указал на Гранта Уильямса после набранных двух очков с фолом
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В Майами (США) на стадионе «Касейя Центр» проходит третий матч финала плей-офф НБА в Восточной конференции, в котором «Майами Хит» принимает «Бостон Селтикс». На момент публикации новости счёт в матче 93:63 в пользу хозяев паркета.

НБА - плей-офф. Финал - Восток. 3-й матч
22 мая 2023, понедельник. 03:30 МСК
Майами Хит
Майами
4-я четверть
125 : 97
Бостон Селтикс
Бостон
Майами Хит: Винсент - 29, Робинсон - 22, Мартин - 18, Батлер - 16, Адебайо - 13, Страс - 10, Лав - 5, Зеллер - 4, Лоури - 4, Йович - 2, Юртсевен - 2, Оладипо, Хайсмит, Хаслем, Хироу
Бостон Селтикс: Тейтум - 14, Браун - 12, Уильямс - 12, Корнет - 9, Притчард - 9, Уайт - 9, Смарт - 8, Уильямс - 8, Хорфорд - 8, Хозер - 5, Мускала - 3, Брогдон, Галлинари, Гриффин, Дэвисон, Кабенгеле, Шампани

Звёздный лёгкий форвард «Майами» Джимми Батлер в концовке первой половины встречи показал пальцем на форварда «Бостона» Гранта Уильямса после двухочкового попадания с нарушением правил. Таким образом игрок «Хит» напомнил Уильямсу про трэш-ток во время второй игры серии между командами.

Видео можно посмотреть на канале Chaz NBA в YouTube. Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.

В нынешнем розыгрыше плей-офф Батлер принял участие в 12 встречах, набирая в среднем 31,1 очка, 6,6 подбора и 5,6 передачи при общем проценте реализации бросков с игры 51,8, трёхочковых — 36,6.

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