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Дабл-дабл Джейсона Тейтума не помог «Бостону» одолеть «Майами» в третьем матче

Дабл-дабл Джейсона Тейтума не помог «Бостону» одолеть «Майами» в третьем матче
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В Майами (США) на стадионе «Касейя Центр» состоялся третий матч в рамках финала Восточной конференции, в котором «Майами Хит» принимал «Бостон Селтикс». Встреча закончилась победой хозяев со счётом 128:102.

Самым результативным игроком встречи у гостей стал американский форвард Джейсон Тейтум. Сегодня на его счету дабл-дабл: 14 очков, 10 подборов и две результативные передачи.

Очередную отличную игру в плей-офф провёл лидер «Майами» Джимми Батлер. На его счету 16 очков, восемь подборов и шесть ассистов. Разыгрывающий из Нигерии Гэйб Винсент стал самым результативным баскетболистом встречи. У него 29 очков, два подбора и три передачи. Отличную игру провёл Калеб Мартин — 18 очков.

Счёт в серии — 3-0 в пользу «Майами».

НБА - плей-офф. Финал - Восток. 3-й матч
22 мая 2023, понедельник. 03:30 МСК
Майами Хит
Майами
Окончен
128 : 102
Бостон Селтикс
Бостон
Майами Хит: Винсент - 29, Робинсон - 22, Мартин - 18, Батлер - 16, Адебайо - 13, Страс - 10, Лоури - 7, Лав - 5, Зеллер - 4, Йович - 2, Юртсевен - 2, Оладипо, Хайсмит, Хаслем, Хироу
Бостон Селтикс: Тейтум - 14, Браун - 12, Притчард - 12, Уильямс - 12, Корнет - 11, Уайт - 9, Смарт - 8, Уильямс - 8, Хорфорд - 8, Хозер - 5, Мускала - 3, Брогдон, Галлинари, Гриффин, Шампани

Видео можно посмотреть на канале The Asylum в YouTube. Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.

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