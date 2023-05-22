Дабл-дабл Джейсона Тейтума не помог «Бостону» одолеть «Майами» в третьем матче

В Майами (США) на стадионе «Касейя Центр» состоялся третий матч в рамках финала Восточной конференции, в котором «Майами Хит» принимал «Бостон Селтикс». Встреча закончилась победой хозяев со счётом 128:102.

Самым результативным игроком встречи у гостей стал американский форвард Джейсон Тейтум. Сегодня на его счету дабл-дабл: 14 очков, 10 подборов и две результативные передачи.

Очередную отличную игру в плей-офф провёл лидер «Майами» Джимми Батлер. На его счету 16 очков, восемь подборов и шесть ассистов. Разыгрывающий из Нигерии Гэйб Винсент стал самым результативным баскетболистом встречи. У него 29 очков, два подбора и три передачи. Отличную игру провёл Калеб Мартин — 18 очков.

Счёт в серии — 3-0 в пользу «Майами».

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