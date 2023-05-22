Матч-центр Новости Видео Избранные матчи Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Стали известны условия устной договорённости Кайри Ирвинга с «Далласом»

Стали известны условия устной договорённости Кайри Ирвинга с «Далласом»
Комментарии

Звёздный разыгрывающий, один из лидеров «Даллас Маверикс» Кайри Ирвинг устно договорился с руководством техасского клуба по поводу условий нового контракта.

Как сообщает Bleacher Report, на межсезонье 31-летний баскетболист и «Даллас» договорились о подписании четырёхлетнего контракта с опцией игрока на последний год. Общая сумма — $ 210 млн.

Мнение Джейсона Кидда по Ирвингу:
Главный тренер «Далласа» высказался о будущем Ирвинга

Действующий контракт защитника рассчитан до конца сезона-2022/2023. В этом сезоне Кайри заработает $ 36,5 млн. Перед дедлайном НБА «Бруклин» обменял разыгрывающего в «Маверикс».

В минувшем регулярном сезоне Ирвинг принял участие в 60 матчах, набирая в среднем 27,1 очка, делая 5,5 передачи и 5,1 подбора при общем проценте реализации бросков с игры 49,4, трёхочковых — 37,9.

Действующий MVP — в «Нью-Йорке». Как такое возможно?
Джоэл Эмбиид в «Нью-Йорке». Реально ли это?
Джоэл Эмбиид в «Нью-Йорке». Реально ли это?
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023