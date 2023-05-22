Стали известны условия устной договорённости Кайри Ирвинга с «Далласом»

Звёздный разыгрывающий, один из лидеров «Даллас Маверикс» Кайри Ирвинг устно договорился с руководством техасского клуба по поводу условий нового контракта.

Как сообщает Bleacher Report, на межсезонье 31-летний баскетболист и «Даллас» договорились о подписании четырёхлетнего контракта с опцией игрока на последний год. Общая сумма — $ 210 млн.

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Действующий контракт защитника рассчитан до конца сезона-2022/2023. В этом сезоне Кайри заработает $ 36,5 млн. Перед дедлайном НБА «Бруклин» обменял разыгрывающего в «Маверикс».

В минувшем регулярном сезоне Ирвинг принял участие в 60 матчах, набирая в среднем 27,1 очка, делая 5,5 передачи и 5,1 подбора при общем проценте реализации бросков с игры 49,4, трёхочковых — 37,9.