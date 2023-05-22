Результаты игрового дня плей-офф НБА, турнирная сетка
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22 мая состоялся очередной игровой день плей-офф НБА. Сегодня был сыгран один матч.
«Майами Хит» – «Бостон Селтикс» – 128:102, счёт в серии 3-0.
Самым результативным игроком встречи у гостей стал американский форвард Джейсон Тейтум. Сегодня на его счету дабл-дабл: 14 очков, 10 подборов и две результативные передачи.
Очередную отличную игру в плей-офф провёл лидер «Майами» Джимми Батлер. На его счету 16 очков, восемь подборов и шесть передач. Разыгрывающий из Нигерии Гэйб Винсент стал самым результативным баскетболистом встречи. У него 29 очков, два подбора и три передачи. Отличную игру провёл Калеб Мартин — 18 очков.
Следующее противостояние команд запланировано на 24 мая. Игра в Майами начнётся в 3:30 мск.
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