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Мохамед Бамба может сыграть в четвёртом матче серии с «Денвером»

Мохамед Бамба может сыграть в четвёртом матче серии с «Денвером»
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Центровой «Лос-Анджелес Лейкерс» Мохамед Бамба может принять участие в четвёртом матче финала плей-офф НБА в Западной конференции с «Денвер Наггетс» (0-3). Об этом сообщает инсайдер Bleacher Report Крис Хэйнс.

25-летний баскетболист последний раз появлялся на площадке в ночь с 28 на 29 апреля в шестом матче серии с «Мемфис Гриззлиз». После этого игрок пропустил девять игр подряд из-за травмы голеностопа.

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В нынешнем розыгрыше плей-офф Бамба принял участие в трёх встречах, делая в среднем один подбор, 0,3 передачи и 0,3 блок-шота, проводя на площадке в среднем 3,3 минуты.

Напомним, перед дедлайном Национальной баскетбольной ассоциации «Лейкерс» выменяли баскетболиста у «Орландо Мэджик» в результате четырёхстороннего обмена.

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