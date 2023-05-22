Президент УНИКСа предположил, почему ЦСКА проиграл «Локомотиву-Кубань» в 1/2 финала ЕЛ ВТБ

Президент казанского УНИКСа Евгений Богачёв поделился мнением о выступлении московского ЦСКА в нынешнем сезоне Единой лиги ВТБ. Напомним, в полуфинальной серии турнира армейцы проиграли краснодарскому «Локомотиву-Кубань» (3-4 в серии). В матче за третье место красно-синие победили «Зенит» (4-1 в серии).

«Нет такого, что ЦСКА неизменно должен быть чемпионом. Армейцы и год назад споткнулись – вели 3-1 в финальной серии с «Зенитом» и проиграли в итоге. Мы с президентом ЦСКА Андреем Ватутиным давние друзья. Я и сейчас считаю, что истинный лидер нашего баскетбола – это ЦСКА и Ватутин. Не зря же в регулярном чемпионате они шли первыми.

Возможно, сказалось, что у них неопытный тренер Эмил Райкович. Он не звёздный специалист, в отличие от своего предшественника Димитриса Итудиса, который чуть ли не десять лет проработал во главе армейцев, много чего выиграл. Обстоятельства иногда сильнее нас. Сочувствую Ватутину, но в то же время рад, что ЦСКА завоевал бронзовые медали, а то всё время золото да золото», — приводит слова Богачёва «Татар-информ».