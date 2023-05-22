В «Барселоне» ответили, почему команда не осталась на финал Евролиги с участием «Реала»

Главный тренер «Барселоны» Шарунас Ясикявичюс прокомментировал решение команды перенести вылет из Каунаса (Литва) на более раннее время и не оставаться на финал, где встречались «Реал» и «Олимпиакос» (79:78). По словам Ясикявичюса, его подопечные просто хотели как можно скорее забыть о поражении. Каталонцы уступили в матче за третье место «Монако» (66:78).

«Все хотят домой. Все хотят забыть об этом. Это просто решение. Такие матчи имеют свою специфику: много нервов и давления. Мы не нашли способа справиться с этим наилучшим образом. Мы прибыли в хорошей форме, однако не сумели найти, как лучше справиться с давлением. Конечно, тренер тоже должен был как-то успокоить игроков», — приводит слова Ясикявичюса Basket News.