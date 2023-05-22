Матч-центр Новости Видео Избранные матчи Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

В «Барселоне» ответили, почему команда не осталась на финал Евролиги с участием «Реала»

В «Барселоне» ответили, почему команда не осталась на финал Евролиги с участием «Реала»
Комментарии

Главный тренер «Барселоны» Шарунас Ясикявичюс прокомментировал решение команды перенести вылет из Каунаса (Литва) на более раннее время и не оставаться на финал, где встречались «Реал» и «Олимпиакос» (79:78). По словам Ясикявичюса, его подопечные просто хотели как можно скорее забыть о поражении. Каталонцы уступили в матче за третье место «Монако» (66:78).

«Все хотят домой. Все хотят забыть об этом. Это просто решение. Такие матчи имеют свою специфику: много нервов и давления. Мы не нашли способа справиться с этим наилучшим образом. Мы прибыли в хорошей форме, однако не сумели найти, как лучше справиться с давлением. Конечно, тренер тоже должен был как-то успокоить игроков», — приводит слова Ясикявичюса Basket News.

Материалы по теме
Видео
Видеообзор матча за третье место Евролиги между «Монако» и «Барселоной»
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023