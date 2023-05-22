Определились чемпионы АСБ сезона-2022/2023

В Санкт-Петербурге завершился Суперфинал АСБ, который проходил с 18 по 20 мая 2023 года в СК «Юбилейный».

В женской сетке неожиданно для многих чемпионство защитили баскетболистки из екатеринбургского «УрФУ Сима-Ленд». Они стали второй командой в истории женской Лиги Белова, выигравшей титул дважды подряд. В финале были повержены фавориты и хозяйки паркета – ГУТИД (Санкт-Петербург), а бронза досталась «Владимирским львицам» – команда из Владимира обыграла «Чёрных Медведей – Политех» и впервые с 2016 года оставила их без медалей Всероссийского плей-офф. MVP Суперфинала была признана Елена Баженова («УрФУ Сима-Ленд»), которая в финальном матче оформила дабл-дабл из 26 очков и 12 подборов. В символическую пятёрку женского Суперфинала вошли: Анастасия Чекарева («УрФУ Сима-Ленд»), Ксения Михайлова (ВлГУ), Анастасия Заболотская («Чёрные Медведи – Политех»), Татьяна Поротникова и Мария Яцемирская (обе — ГУТИД). Елена Баженова также получила награду за лучший момент финала от «Чемпионата».

У мужчин в Суперфинале случилась настоящая «история Золушки»: БГТУ «Военмех» на пути в Суперфинал сенсационно обыграл действующих чемпионов из МГУ и стал командой с самым низким посевом на финале в Санкт-Петербурге. Но феноменальная поддержка трибун помогла команде Марка Алексеева сначала победить в питерском дерби ГУТИД, а затем переломить ход встречи в матче с УрФУ – команда из Екатеринбурга в полуфинале выбила из борьбы Малаховку и считалась фаворитом финала. У МГАФКа – второй год подряд лишь бронза.

MVP финала стал центровой «Военмеха» Егор Леонов. В финальном матче Егор собрал мощный дабл-дабл – 24 очка, 20 подборов и 5 блок-шотов! В символическую пятёрку вошли: Вячеслав Земсков («Военмех»), Константин Щербаков и Виталий Колощук (оба — УрФУ), Евгений Назаров (МГАФК), Никита Трошин (ГУТИД). Награду от «Чемпионата» за лучший момент матча получил Юрий Месяцев из «Военмеха».

Ассоциация студенческого баскетбола – крупнейшая студенческая спортивная лига Европы. Она объединяет 800 команд из 70 регионов, ежегодно проводит более 5000 матчей. Треть профессиональных баскетболистов страны имеют опыт выступления в чемпионате АСБ.

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