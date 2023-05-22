«Хит» показали четвёртый результат в истории клуба по преимуществу в счёте за три четверти
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Команда НБА «Майами Хит» лидировала со счетом 93:63 после трёх четвертей в третьем матче в рамках финала Восточной конференции НБА с «Бостон Селтикс» (128:102, 3-0 в серии).
Как информирует ESPN Stats & Info, преимущество в 30 очков по итогам трёх четвертей является четвёртым по величине показателем «Майами» за время выступления команды в плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации.
В то же время, добавляет источник, отставание «Селтикс» на 30 очков по итогам трёх четвертей является для клуба пятым показателем за время его выступления в плей-офф лиги (с сезона-1954/1955).
Следующий матч между «Хит» и «Селтикс» состоится 24 мая в Майами. Начало запланировано на 3:30 мск.
Как прошёл матч «Майами» — «Бостон»:
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