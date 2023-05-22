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Российские баскетболисты высказались о поездке в Китай на молодёжные летние игры

Российские баскетболисты высказались о поездке в Китай на молодёжные летние игры
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22 мая в Чунцине (Китай) начались Российско-китайские молодёжные летние игры. Пресс-служба Российской федерации баскетбола показала видео, на котором молодые игроки национальной команды России ответили на вопросы по поводу предстоящей поездки в Китай.

Видео можно посмотреть на странице Российской федерации баскетбола во «ВКонтакте».

Соревнования в Чунцине будут продолжаться до 27 мая. В состав российской делегации вошли 158 спортсменов, 50 тренеров и специалистов. В общей сложности будут разыграны медали в восьми видах спорта. Помимо баскетбола, это бадминтон (юниоры, юниорки), волейбол (юниоры), гандбол (юниорки), спортивная борьба (юниоры, юниорки), плавание (юниоры, юниорки), футбол (юниорки), художественная гимнастика (юниорки).

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