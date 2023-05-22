Энтони Эдвардс и Алекс Родригес посетили третий матч серии «Майами» — «Бостон»

Атакующий защитник, один из лидеров «Миннесоты Тимбервулвз» Энтони Эдвардс и бывший игрок МЛБ, ныне совладелец «Миннесоты» Алекс Родригес были замечены во время третьего матча финала плей-офф НБА в Восточной конференции между «Майами Хит» и «Бостон Селтикс». Матч закончился со счётом 128:102 (3-0 в серии) в пользу флоридского коллектива.
Энтони Эдвардс и Алекс Родригес
Фото: Кадр из трансляции
Напомним, 47-летний Родригес в конце марта совместно с предпринимателем Марком Лори внесли второй запланированный платёж в размере $ 290 млн, в результате которого к ним перешли 40% акций баскетбольного клуба «Тимбервулвз». Им предстоит сделать ещё один платёж, прежде чем они станут мажоритарными собственниками.
Энтони Эдвардс, в свою очередь, в минувшем регулярном сезоне принял участие в 79 играх, набирая в среднем 24,6 очка, делая 5,9 подбора и 4,4 передачи при общем проценте реализации бросков с игры 45,9, трёхочковых — 36,9.
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