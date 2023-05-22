Эрик Споэльстра прокомментировал победу «Майами» в третьем матче с «Бостоном»

Главный тренер «Майами Хит» Эрик Споэльстра после третьего матча финала плей-офф НБА в Восточной конференции с «Бостон Селтикс» (128:102, 3-0) оценил выступление своих подопечных.

«Мы практически подобрались к цели — находимся всё ближе и ближе. Нравится то, как ребята продемонстрировали ответственность и профессионализм в своём деле. Но не стоит забывать, что дело ещё не закончено. Серия продолжается», — заявил Споэльстра в послематчевом интервью.

Напомним, самым результативным игроком встречи у гостей стал форвард Джейсон Тейтум. Сегодня на его счету дабл-дабл: 14 очков, 10 подборов и две результативные передачи.

Очередную отличную игру в плей-офф провёл лидер «Майами» Джимми Батлер. На его счету 16 очков, восемь подборов и шесть передач. Разыгрывающий из Нигерии Гэйб Винсент стал самым результативным баскетболистом встречи. У него 29 очков, два подбора и три передачи.