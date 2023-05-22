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Джо Маззулла рассказал о проблемах «Бостона» после третьего матча с «Майами»

Джо Маззулла рассказал о проблемах «Бостона» после третьего матча с «Майами»
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Главный тренер «Бостон Селтикс» Джо Маззулла после третьего матча финала плей-офф НБА в Восточной конференции с «Майами Хит» (102:128, 0-3) отреагировал на поражение своих подопечных.

Как прошёл матч «Майами» — «Бостон»:
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«Я не могу сказать, что прямо сейчас мы ментально готовы. Нет, это не так. Мы просто не готовы», — заявил Маззулла во время пресс-конференции.

34-летний специалист также отметил, что был не в состоянии подготовить команду к третьей игре серии.

Напомним, самым результативным игроком встречи у гостей стал форвард Джейсон Тейтум. Сегодня на его счету дабл-дабл: 14 очков, 10 подборов и две результативные передачи.

Очередную отличную игру в плей-офф провёл лидер «Майами» Джимми Батлер. На его счету 16 очков, восемь подборов и шесть передач. Разыгрывающий из Нигерии Гэйб Винсент стал самым результативным баскетболистом встречи. У него 29 очков, два подбора и три передачи.

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