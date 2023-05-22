Мэджик Джонсон: фанаты «Селтикс» по всему миру возмущены и полностью опустошены

Член Зала славы, пятикратный чемпион НБА в составе «Лос-Анджелес Лейкерс» Мэджик Джонсон высказался после третьего матча финала плей-офф НБА в Восточной конференции между «Майами Хит» и «Бостон Селтикс». «Майами» одержал победу на своей площадке со счётом 128:102 (3-0 в серии).

«На протяжении всех 44 лет, что я в НБА, не мог представить себе, что увижу 17-кратных чемпионов в лице «Бостон Селтикс» сдавшимися. Уверен, поклонники «кельтов» по всему миру возмущены и полностью опустошены. Всё-таки «Майами Хит» разгромил их любимую команду в третьем матче», — написал Джонсон в социальных сетях.

Напомним, самым результативным игроком встречи у гостей стал форвард Джейсон Тейтум. На его счету дабл-дабл: 14 очков, 10 подборов и две результативные передачи.

Очередную отличную игру в плей-офф провёл лидер «Майами» Джимми Батлер. На его счету 16 очков, восемь подборов и шесть передач. Разыгрывающий из Нигерии Гэйб Винсент стал самым результативным баскетболистом встречи. У него 29 очков, два подбора и три передачи.