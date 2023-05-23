Джейлен Грин рассказал о критике в свой адрес со стороны болельщиков

Атакующий защитник, один из лидеров «Хьюстон Рокетс» Джейлен Грин рассказал, что по ходу профессиональной карьеры сталкивался с негативной реакцией в свой адрес со стороны болельщиков.

«В мой адрес уже говорили гадости… Пока они тебя хвалят, якобы поддерживают, но как только показываешь плохую игру, то тебя готовы смешать с плохими словами и предложить переехать в Китай», — сказал Грин в подкасте Podcast P with Paul George.

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В минувшем регулярном сезоне 21-летний баскетболист принял участие в 76 матчах, набирая в среднем 22,1 очка, 3,7 подбора и 3,7 передачи при общем проценте реализации бросков с игры 41,6, трёхочковых — 33,8.

Грин был выбран на драфте Национальной баскетбольной ассоциации в 2021 году под общим вторым номером. Действующий контракт защитника рассчитан до конца сезона-2024/2025.