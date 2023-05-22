Джейсон Тейтум после третьего матча с «Майами» стал лидером в плей-офф по промахам

Звёздный лёгкий форвард, один из лидеров «Бостон Селтикс» Джейсон Тейтум во время третьего матча финала плей-офф НБА в Восточной конференции с «Майами Хит» (102:128, 0-3) набрал 14 очков (6 из 18 с игры, 1 из 7 — из-за дуги), сделал 10 подборов и две передачи.
Таким образом, 25-летний баскетболист вышел на первое место в нынешнем розыгрыше плей-офф по количеству совершённых промахов с игры — 181. В первую пятёрку также входят Стефен Карри («Голден Стэйт», 166), Джамал Маррей («Денвер Наггетс», 158), Джейлен Браун («Бостон», 144) и Леброн Джеймс («Лос-Анджелес Лейкерс», 138).
В нынешнем розыгрыше плей-офф Тейтум принял участие в 16 играх, набирая в среднем 27,8 очка, делая 10,5 подбора и 4,9 передачи при общем проценте реализации бросков с игры 45,3, трёхочковых — 34,3.
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