О'Нил: если бы не травмы, в 2011-м с «Бостоном» я бы «уничтожил» «Майами» Леброна и Уэйда

Член Зала славы, а ныне эксперт TNT Шакил О'Нил высказал мнение, что он вместе с «Бостон Селтикс» в 2011 году одолел бы «Майами Хит» с Леброном Джеймсом и Дуэйном Уэйдом в составе, если бы в том сезоне его не беспокоили травмы.

«Продолжаю настаивать на том, что если бы я не получал травмы в том сезоне, мы могли бы по крайней мере дойти до финала. Я бы уничтожил Леброна и Дуэйн Уэйд в плей-офф. Я обещаю, что всё бы так и было», — приводит слова О'Нила Heavy.

Шакил завершил профессиональную карьеру в 2011 году. Помимо «Майами», в НБА центровой выступал за «Орландо Мэджик», «Лос-Анджелес Лейкерс», «Финикс Санз», «Кливленд Кавальерс» и «Бостон Селтикс». В активе О’Нила четыре чемпионских титула, звание MVP регулярного сезона и три награды MVP финальной серии.

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