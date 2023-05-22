Кармело Энтони объявил о завершении карьеры

10-кратный участник Матча всех звёзд НБА Кармело Энтони принял решение завершить карьеру. Об этом он рассказал у себя в социальных сетях.

«Помню, когда у меня ещё ничего не было — просто мяч и мечты о чём-то большем. Баскетбол был моей отдушиной. Всегда буду испытывать благодарность людям, которые мне встретились на моём пути. А сейчас пришло время сказать прощай площадке, которая сделала мне имя, игре, с помощью которой я нашёл цель в жизни. Прощай, НБА. Я в предвкушении того, что откроет передо мной будущее», – сказал Энтони в прощальном видео.

Кармело Энтони сейчас 38 лет. За время карьеры в НБА он играл за такие клубы, как «Денвер Наггетс», «Нью-Йорк Никс», «Оклахома-Сити Тандер», «Хьюстон Рокетс», «Портленд Трэйл Блэйзерс» и «Лос-Анджелес Лейкерс». Энтони является 10-кратным участником Матча всех звёзд НБА (2007, 2008, 2010—2017).