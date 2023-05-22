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MVP «Финала четырёх» Евролиги призвал критиков извиниться перед тренером «Реала» Матео

MVP «Финала четырёх» Евролиги призвал критиков извиниться перед тренером «Реала» Матео
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Центровой мадридского «Реала», MVP «Финала четырёх» Евролиги Уолтер Тавареш призвал критиков принести извинения главному тренеру испанского клуба Чусу Матео.

«Матео верил в нас, когда остальные не верили ни в нас, ни в него, ни в то, что он способен выиграть Евролигу. У него невероятная уверенность в себе, он верит в то, что он может дать команде. Он заслужил победу. Думаю, вы, ребята, должны перед ним извиниться. Было много критики и сомнений по поводу него, люди называли других тренеров, не упоминали его имени. Никто не говорил, что «Реал» претендует на победу, но у нас есть яйца. И у него они есть», — приводит слова Тавареша BasketNews.

В финале Евролиги «Реал» обыграл греческий «Олимпиакос» со счётом 79:78.

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