MVP «Финала четырёх» Евролиги призвал критиков извиниться перед тренером «Реала» Матео
Поделиться
Центровой мадридского «Реала», MVP «Финала четырёх» Евролиги Уолтер Тавареш призвал критиков принести извинения главному тренеру испанского клуба Чусу Матео.
«Матео верил в нас, когда остальные не верили ни в нас, ни в него, ни в то, что он способен выиграть Евролигу. У него невероятная уверенность в себе, он верит в то, что он может дать команде. Он заслужил победу. Думаю, вы, ребята, должны перед ним извиниться. Было много критики и сомнений по поводу него, люди называли других тренеров, не упоминали его имени. Никто не говорил, что «Реал» претендует на победу, но у нас есть яйца. И у него они есть», — приводит слова Тавареша BasketNews.
В финале Евролиги «Реал» обыграл греческий «Олимпиакос» со счётом 79:78.
Комментарии
- 22 мая 2023
-
17:46
-
17:10
-
16:55
-
16:32
-
16:09
-
15:46
-
15:04
-
14:41
-
14:31
-
14:30
-
14:22
-
14:04
-
13:59
-
13:33
-
13:19
-
12:15
-
11:44
-
11:32
-
10:27
-
09:38
-
09:00
-
08:42
-
07:44
-
06:32
-
05:58
-
05:27
-
05:21
-
05:14
-
04:27
-
04:11
-
03:16
-
03:07
-
02:04
-
01:17
-
00:39
Партнерский контент