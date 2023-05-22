«Лейкерс» намерены сохранить Руи Хатимуру и Остина Ривза

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Руководство и тренерский штаб «Лос-Анджелес Лейкерс» намерены сохранить в команде защитника Остина Ривза и форварда Руи Хатимуру, сообщил инсайдер Эдриан Войнаровски в эфире ESPN.

Оба игрока летом могут стать ограниченно свободными агентами, но, по информации источника, «Лейкерс» будут готовы повторить предложения, которые Ривзу и Хатимуре могут сделать другие команды.

Остин Ривз в плей-офф текущего сезона принял участие в 15 матчах, в которых в среднем за игру набирал 16,9 очка, совершал 4,6 подбора и отдавал 4,7 результативной передачи.

Руи Хатимура в 15 играх в среднем набирал 12,3 очка, совершал 3,4 подбора и отдавал 0,7 передачи.

В ночь на 23 мая «Лейкерс» предстоит сыграть четвёртый матч серии плей-офф за выход в финал с «Денвер Наггетс». Пока «озёрники» уступают — 0-3.