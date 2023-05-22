Братья Николы Йокича – Джеку Николсону: пока-пока! Встретимся в следующем году!

Братья сербского звёздного центрового «Денвер Наггетс» Николы Йокича подшутили над известным голливудским актёром Джеком Николсоном, который является болельщиком «Лос-Анджелес Лейкерс».

После третьего матча серии «Денвера» с «Лейкерс», который завершился победой «Наггетс» со счётом 119:108, братья Йокича попрощались с Николсоном: «Пока-пока! Встретимся в следующем году!».

Братья Николы Йокича потроллили Джека Николсона:

После трёх игр в противостоянии ведёт «Денвер» — 3-0. Четвёртая игра состоится 23 мая на площадке «Наггетс». В случае победы «Денвер» станет первым финалистом Национальной баскетбольной лиги (НБА) сезона-2022/2023.

В другом полуфинале «Майами Хит» так же уверенно ведёт в серии с «Бостон Селтикс» — 3-0.