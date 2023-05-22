Братья Николы Йокича – Джеку Николсону: пока-пока! Встретимся в следующем году!
Поделиться
Братья сербского звёздного центрового «Денвер Наггетс» Николы Йокича подшутили над известным голливудским актёром Джеком Николсоном, который является болельщиком «Лос-Анджелес Лейкерс».
После третьего матча серии «Денвера» с «Лейкерс», который завершился победой «Наггетс» со счётом 119:108, братья Йокича попрощались с Николсоном: «Пока-пока! Встретимся в следующем году!».
Братья Николы Йокича потроллили Джека Николсона:
После трёх игр в противостоянии ведёт «Денвер» — 3-0. Четвёртая игра состоится 23 мая на площадке «Наггетс». В случае победы «Денвер» станет первым финалистом Национальной баскетбольной лиги (НБА) сезона-2022/2023.
В другом полуфинале «Майами Хит» так же уверенно ведёт в серии с «Бостон Селтикс» — 3-0.
Комментарии
- 22 мая 2023
-
20:50
-
19:50
-
18:28
-
17:46
-
17:10
-
16:55
-
16:32
-
16:09
-
15:46
-
15:04
-
14:41
-
14:31
-
14:30
-
14:22
-
14:04
-
13:59
-
13:33
-
13:19
-
12:15
-
11:44
-
11:32
-
10:27
-
09:38
-
09:00
-
08:42
-
07:44
-
06:32
-
05:58
-
05:27
-
05:21
-
05:14
-
04:27
-
04:11
-
03:16
-
03:07
Партнерский контент