Уиндхорст: «Лейкерс» могут подписать Кайри Ирвинга

Инсайдер ESPN Брайан Уиндхорст считает, что у «Лос-Анджелес Лейкерс» есть возможность подписать звёздного разыгрывающего Кайри Ирвинга, который сейчас выступает за «Даллас Маверикс».

Однако инсайдер также отметил, что для этого самому игроку нужно отказаться от максимального контракта, а «Лейкерс» расстаться с несколькими игроками.

«Чтобы сделать это, «Лейкерс» придётся расстаться со всеми, кого они подписали перед дедлайном зимой, включая Хачимуру. Возможно, даже нужно отчислить Малика Бизли. Существует вероятность сделки по сайд-н-трейд, при которой они смогут сохранить большую часть состава, если договорятся с «Далласом», — сказал Уиндхорст в эфире Get Up.

Напомним, зимой «Лейкерс» пополнили Руи Хачимура, Д’Анджело Расселл и Джарред Вандербилт.