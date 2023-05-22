Хавьер Паскуаль определится со своим будущим по окончании сезона в Испании

Главный тренер «Зенита» Хавьер Паскуаль планирует дождаться окончания сезона в испанской Лиге ACB, чтобы определиться со своим будущим, сообщает Mundo Deportivo.

По информации источника, Паскуаль отправится в Барселону, где у него есть дом, и изучит предложения. У специалиста есть несколько вариантов, но он в первую очередь хотел бы работать с «Барселоной» и «Реалом».

Переход в каталонский клуб выглядит более вероятным, так как «Барселона» под руководством Шарунаса Ясикявичуса провалила выступление в «Финале четырёх». При этом отмечается, что за переход Паскуаля придётся заплатить «Зениту» € 200 тысяч.

Хавьер Паскуаль возглавляет «Зенит» с 2020 года. В прошлом сезоне испанский специалист привёл клуб к первой в истории победе в Единой лиге ВТБ.