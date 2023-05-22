Везенков: «Олимпиакос» был близок к победе, но это честный вид спорта, так что поздравляю

Форвард «Олимпиакоса», MVP регулярного чемпионата Евролиги Александар Везенков прокомментировал поражение от «Реала» в финале турнира (78:79).

«В первую очередь я горжусь командой, тем, чего мы добились, нашей сыгранностью, работой, которую мы проделали. К сожалению, у нас не получилось. Мы долгое время контролировали ход матча, но удача тоже играет свою роль. Главное — стараться избегать таких ситуаций в последних владениях. Это наша вина, мы наделали ошибок, неправильно распорядились последними секундами. Были близки, но баскетбол — честный вид спорта, так что поздравляю «Реал».

Мы должны продолжать. У нас остались цели, мы идём к тому, чтобы выиграть все внутренние титулы и закончить сезон на высокой ноте», — приводит слова Везенкова BasketNews.